Calabria, la Soprintendenza per i Beni Archeologici comunica i prossimi eventi nei Musei

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 20 e 21 settembre 2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria comunica gli eventi che si svolgeranno nei Musei Archeologici della Calabria: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Sabato 20 Settembre.(ore 20:30) presentazione, a cura del funzionario archeologo Emilia Andronico, del volume ” La Ceramica da Farmacia tra XVII e XX secolo in Calabria” di Mariangela Preta, edito da Romano Arti Grafiche di Tropea nel 2013 e mai presentato a Reggio Calabria. Interverrà l’autrice, che farà omaggio agli intervenuti di copie del volume. Saranno proiettate diapositive di reperti provenienti da Soriano Calabro (patrimonio del Museo Civico di Reggio Calabria ed un tempo esposti nelle sale della Pinacoteca del Museo Nazionale.(ore 22:00) concerto di sax e clarinetto del duo Filippo Spanò e….. che eseguiranno brani del proprio repertorio di Jazz-swing italiano.Parco Archeologico di Locri Epizefiri (RC) – 20 e 21 Settembre.”Luci e Voci nel Parco” – In occasione delle Giornate europee del Patrimonio 20 e 21 settembre, il Parco Archeologico di Locri Epizefiri sarà illuminato con sottofondo musicale evidenziando i monumenti più rappresentativi. Il 20 settembre alle ore 19:00 avrà luogo presso il Museo di Locri, la presentazione del volume “Il Thesmophorion di Locri” curato da Rossella Agostino e Margherita Milanesio, Laruffa editore.Capocolonna (KR) – Sabato 20 Settembre(ore 20:00 – 24:00) “La novità dell’area sacra” – Visita al Museo Archeologico di Capo Colonna, con mostra di alcuni reperti significativi dello scavo 2013/2014.Parco Archeologico di Scolacium (CZ) – Sabato 20 Settembre.(ore 18:00) concerto della banda della Polizia di Stato per l’Anniversario della fondazione della sezione di Catanzaro della A.N.P.S. (1969/2014).Museo Archeologico della Sibaritide – Sabato 20 Settembre.(ore 20:30) Concerto per pianoforte e violino a cura di Piergiorgio Garasto (Pianoforte) e Antonio Mattia De Bartolo (Violino)