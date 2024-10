Calabria, l’arbitro Riggio alle finali nazionali Under 15

Convocazione che da lustro al movimento arbitrale ed al giovane fischietto ionico operante da qualche anno per il settore arbitrale di Cosenza.

Buone notizie per il settore arbitrale calabrese. Samuele Riggio vola, per la seconda volta in tre anni alle finali nazionali Under 15 d’Eccellenza.

Riggio da Siderno è stato convocato come arbitro per la kèrmesse che si disputerà dal 27 maggio al 2 giugno a Cecina e Donaratico (Li). I migliori Under 15 d’Italia, dunque saranno diretti dal fischietto ionico.

Un bel passo in avanti per un fischietto attivo nella C Silver di Calabria dalla stagione 2013 – 14 e che ha tanta voglia di fare strada.