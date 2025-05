Scuola, la Calabria approva la legge sull’Unità di Pedagogia Scolastica

Un importante passo avanti per il futuro dei giovani calabresi: il Consiglio Regionale ha approvato una nuova legge che introduce l’Unità di Pedagogia Scolastica in tutte le scuole della regione, di ogni ordine e grado. L’obiettivo è chiaro: contrastare la dispersione scolastica, prevenire il disagio giovanile e combattere la povertà educativa, fenomeni ancora troppo diffusi sul territorio.

La proposta di legge e i promotori

La proposta – firmata dai consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, Mattiani e Alecci – mira a rafforzare la scuola calabrese come presidio educativo e sociale, attraverso l’inserimento di pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, figure qualificate riconosciute a livello nazionale ed europeo.

Questi professionisti lavoreranno al fianco dei docenti per accogliere e sostenere tutti gli studenti, in particolare quelli in difficoltà: minori con disabilità, studenti migranti, alunni provenienti da contesti svantaggiati, ragazzi disorientati o a rischio abbandono.

“La scuola deve tornare ad essere un luogo di crescita, di ascolto e di inclusione – dichiarano i promotori –. Con questa legge, la Calabria investe sull’educazione come leva di riscatto sociale e sviluppo del territorio”.

L’iniziativa si ispira alle convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e punta a garantire pari opportunità educative a tutti gli alunni, superando il vecchio modello che interviene solo a disagio già presente. L’obiettivo è costruire un modello scolastico più moderno, integrato e inclusivo, in linea con le politiche europee per l’istruzione e la formazione.

Leggi anche

In una regione dove la dispersione scolastica tocca ancora livelli critici, l’istituzione dell’Unità di Pedagogia Scolastica rappresenta una concreta risposta e una scelta politica di lungo respiro. Una scuola che educa, previene, accompagna e costruisce futuro.