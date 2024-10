Sanità, Princi: ‘Report di Agenas conferma buon governo Occhiuto, svolta importante’

La Calabria compie un balzo in avanti nella sanità, recuperando posizioni per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza. Lo rileva il Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in un report oggettivo che produce dati non contestabili. È un risultato straordinario, la dimostrazione concreta del buon governo del Presidente Occhiuto”.