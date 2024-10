Calabria, Minasi (Lega): ‘Investimenti RFI bellissime prospettive di sviluppo e crescita’

Di seguito la nota stampa della Senatrice della Lega, Tilde Minasi, a commento dell’intervento su un importante snodo della linea ferrata calabrese, programmato e finanziato da Rete Ferroviaria Italiana per i prossimi mesi.

“Gli investimenti in Infrastrutture e Trasporti in Calabria aumentano e ci regalano nuove bellissime prospettive di sviluppo e crescita. Le ultime novità a riguardo arrivano da RFI, che ha appena annunciato un bando da oltre 165 milioni di euro per il potenziamento della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, consentendo di velocizzarne la percorrenza fino a 140 km orari, grazie a rettifiche del tracciato e all’elettrificazione dell’intera tratta. Una eccellente notizia per l’intera Calabria”.

Afferma la Senatrice:

“Oltre a portare nuova occupazione i lavori, che partiranno una volta chiusa la gara per la progettazione esecutiva e per la loro realizzazione, avranno una ricaduta importantissima sull’economia del territorio, sia tirrenico che jonico, quest’ultimo particolarmente penalizzato finora dai tempi proibitivi necessari, allo stato, per raggiungerlo”.

Conclude la Minasi: