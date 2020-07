Calabria, Notti Sicure: Santelli presenta iniziative per 80 località turistiche

Un atto d'amore della Regione per sedare i conflitti tra genitori e figli

Partirà, venerdì prossimo, 24 luglio, “Notti sicure” per i giovani e le famiglie calabresi.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Jole Santelli nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio nella sede della Cittadella di Germaneto-Catanzaro.

Si tratta di un servizio di trasporto pubblico che permetterà ai calabresi di raggiungere i luoghi di divertimento notturno delle coste: da Melito Porto Salvo a Soverato, da Isola Capo Rizzuto a Catanzaro, da Roseto Capo Spulico a Schiavonea sulla Costa Jonica e in orario parallelo anche con la direttrice marittima tirrenica, da Amantea a Praia a Mare, da Pizzo-Vibo a Nicotera, da Gioia Tauro a Reggio Calabria. Oltre 80 le località turistiche marine della Calabria coinvolte in questo progetto che mette in asse economia dell’intrattenimento e la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie.

“Le metropolitane del mare" le ha definite il presidente Santelli, che ha parlato di “un’azione di governo che coniuga l’esigenza di un sano divertimento, incrociando la felicità di ragazze e ragazzi, con la tranquillità delle loro famiglie. Un piccola cosa ma un atto d'amore della Regione per sedare i conflitti tra genitori e figli perché molti padri e madri non vogliono negare momenti di spensieratezza ai propri figli, ma quanto patema ad attendere all’alba il ritorno delle comitive che con le automobili di notte macinano chilometri per tornare a casa. Auguro un’estate easy e spensierata ai giovani della nostra regione. Il mio impegno è quello di garantire servizi e sicurezza fortificando quelle vite virtuose che con le loro belle menti devono costruire la nuova Calabria del sorriso e del cambiamento”.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti anche il vicepresidente della Giunta Nino Spirlì, l’assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo, l’assessore al turismo Fausto Orsomarso e il direttore regionale Calabria di Trenitalia Domenico Scida. Presenti anche numerosi sindaci e diversi titolari di locali notturni.

Per l’assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo “Notti sicure rappresenta un’altra bella iniziativa che stiamo mettendo in campo insieme a tutta la Giunta. In questo caso - ha affermato -, e lo dico anche da mamma, stiamo al fianco dei ragazzi, riducendo i rischi in cui possono incorrere sulle strade di notte e crediamo che anche questo possa rappresentare un cambio di passo nella nostra regione”.

“Penso che la Calabria avesse proprio bisogno di una “mamma” come Jole Santelli – ha dichiarato il vicepresidente Nino Spirlì -. Tutti abbiamo visto come ha gestito l’emergenza Covid e anche i numeri le danno ragione. Ora però è il momento di non abbassare l’attenzione e credo che se tutti noi faremo ancora un altro sforzo passeremo una Santa estate di cui porteremo un buon ricordo”.

Un appello accorato, in rappresentanza delle discoteche calabresi, è stato lanciato dall'assessore al turismo Orsomarso che ha sollecitato ai sindaci ad emettere ordinanze per consentire l'apertura dei locali, sempre in sicurezza, almeno fino alle quattro del mattino. "E' un modo - ha evidenziato - di dare fiducia a questo mondo dell'impresa del divertimento notturno, fermo restando che la Regione porrà grande attenzione sull'effetivo rispetto delle regole".

Il direttore di Trenitalia ha affermato: “accettiamo con entusiasmo di essere un player del turismo in Calabria. La mia garanzia è che sarà un progetto di successo”. Tutti i sindaci che sono intervenuti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa che dimostra – hanno detto - la voglia del presidente e della Giunta di stare accanto ai territori e hanno sollecitato a proseguire sulla strada tracciata.