Calabria, Nucera: ‘Pronti ad affrontare Oliverio immediatamente…’

“La data più giusta, per andare a votare per le Regionali in Calabria, sarebbe il 26 gennaio, in contemporanea magari con la consultazione in Emilia-Romagna. Detto questo, sia chiaro, non abbiamo alcuna paura, anche il 15 dicembre. Nonostante gli inevitabili problemi organizzativi che deriverebbero da questa scelta, per noi andrebbe bene”. È quanto dichiara l’imprenditore Giuseppe Nucera, promotore del movimento civico indipendente ‘La Calabria che vogliamo’ e candidato alla presidenza della Regione, commentando le indiscrezioni che circolano sulla data delle prossime Regionali.

