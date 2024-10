Aperti gli asili comunali, Nucera: “Una vittoria per Reggio Calabria”

Sono tutti aperti ed operativi i tre asili nido comunali attivati due anni fa dall’Amministrazione comunale reggina.

Nei giorni scorsi si sono tenuti i tre open days, primo giorno di attività per le tre strutture comunali, anche quest’anno attivate, dopo la pausa estiva, dal Settore Politiche Sociali del Comune e finanziate con fondi comunitari.

”Siamo immensamente soddisfatti per l’apertura dei tre asili comunali, Archi, Gebbione e Cedir” ha dichiarato in merito l’assessore alle Politiche Sociali del Comune Lucia Nucera.

“L’anno scorso, a causa della difficoltà nel reperimento delle risorse, si temeva che le strutture non potessero proseguire il servizio. Ma su mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, che fin dal suo insediamento ha considerato le strutture per l’infanzia una priorità per l’Amministrazione comunale, quest’anno siamo riusciti a riattivare il servizio in maniera più stabile e duratura. E’ stato un lavoro sinergico, realizzato grazie alla disponibilità del Settore Politiche Comunitarie, che ci ha portato a recuperare i fondi necessari, visti i tagli che sono stati effettuati dallo scorso governo sui fondi PAC, che abbiamo utilizzato sia per il servizio degli asili, ma anche per altri servizi come quello dell’assistenza agli anziani.

Ringrazio il settore delle Politiche Comunitarie, con l’assessore Giuseppe Marino, per il lavoro promosso per il reperimento dei fondi necessari alla prosecuzione del servizio. E mi preme ringraziare anche il settore delle Politiche Sociali che ha lavorato alacremente, senza risparmiarsi, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio importante per la cittadinanza”.

“Il lieve ritardo nella riattivazione degli asili dopo la pausa estiva, è stato legato all’approvazione del bilancio, ritardata a causa della sentenza della Corte dei Conti che aveva annullato la dilazione del piano di rientro da 10 a 30 anni. Una condizione di difficoltà che stava per pregiudicare la stessa approvazione del bilancio, e che ha rallentato l’avvio di una serie di servizi, tra i quali anche quello degli asili, sui quali esistono dei parametri da rispettare e certificare appunto in bilancio”.