Calabria, Occhiuto dalla Sila: 'Gennaio sarà un mese molto intenso'

Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, durante la pausa lavorativa in Sila, condivide sulle sue pagine social un video con le seguenti dichiarazioni.

Premette Occhiuto:

“Questo è un video ‘artigianale’ perché Veronica la mia assistente non c’è, non so nemmeno se me lo pubblicherà. Però lo faccio da solo perché sono in Sila, ho staccato per un paio di giorni. Sono nella montagna calabrese e volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggi dopo il Capodanno. È stato un evento bellissimo, 10 milioni di telespettatori sintonizzati con la Calabria, dalla Calabria per conoscere posti calabresi che non pensavano fossero così belli”.

Continua Occhiuto:

Spiega il Governatore:

Prosegue Occhiuto:

“Il Capodanno l’abbiamo fatto a Crotone, ne faremo un altro in un’altra città della Calabria, ma ritornerò a Crotone per dimostrare che non è che facciamo solo il Capodanno. Il Capodanno è un evento di promozione, fatto con i soldi che possiamo spendere solo per promovere la Calabria. Però poi bisogna fare tutte le altre cose, allora ritornerò a Crotone per annunciare che finalmente parte il tratto della SS106 fra Cutro e Crotone, e poi quello fra Cutro e Catanzaro, stiamo vedendo di farlo partire nelle prossime settimane. L’elettrificazione della ferrovia, anche quello stiamo accelerando per farla partire nelle prossime settimane. Dall’altro lato finalmente verrà bandita la progettazione per la Cosenza-Altilia che si farà in variante, in maniera tale che non si interromperà nemmeno il tratto di auto. Sono tantissime cose in questo mese di gennaio. Gli aerei, perché verrà l’amministratore delegato di Ryanair ad annunciare 9 rotte dagli aeroporti calabresi. Perché si, la promozione è importante, però poi dobbiamo fare in modo che i turisti possano venire in Calabria. I bandi per gli alberghi, anche quelli presenteremo, abbiamo fatto diversi bandi per migliorare la qualità della ricezione alberghiera. Tantissime altre cose.