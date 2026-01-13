‘Ndrangheta e affari al Nord, tre società in amministrazione giudiziaria

Per la Dia sarebbero riconducibili a un imprenditore legato ai clan. Le tre società, hanno un patrimonio immobiliare stimato in 30 milioni di euro

La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha disposto l’amministrazione giudiziaria di tre società con sede in provincia di Verona, attive nei settori immobiliare e vitivinicolo, ritenute riconducibili a un imprenditore legato a esponenti della ‘ndrangheta.

Il provvedimento del Tribunale di Brescia

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Brescia, rientra negli sviluppi delle indagini dell’operazione Glicine-Acheronte, coordinata dalla Dda di Catanzaro.

Le tre società, che si aggiungono ad altre otto con sede tra Brescia e Mantova raggiunte nell’estate 2024 dallo stesso provvedimento, hanno un volume d’affari complessivo di circa 2 milioni di euro e un patrimonio immobiliare stimato in 30 milioni.

L’imprenditore e i legami con la ’ndrangheta

L’intero pacchetto societario farebbe capo a un imprenditore veronese, agli arresti domiciliari dal giugno 2023.

Dagli accertamenti della Dia di Brescia sarebbero emersi rapporti finanziari stabili, anche con interessi esteri, con una famiglia di ‘ndrangheta interessata a investimenti nell’area del lago di Garda, lungo la sponda veronese.

L’amministrazione giudiziaria delle società è stata affidata per almeno un anno a un collegio di due amministratori, che subentreranno progressivamente nella gestione.