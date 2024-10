Calabria, Pd: ‘Cdx usa il Consiglio per fare campagna elettorale ma riesce anche a spaccarsi’

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale sottolinea come "la campagna elettorale continui a condizionare pesantemente le Istituzioni calabresi"

In una nota stampa il gruppo del Pd in Consiglio regionale sottolinea come “la campagna elettorale continui a condizionare pesantemente le Istituzioni calabresi”.

Afferma il gruppo Pd nella nota congiunta:

“Non soltanto la maggioranza di centrodestra continua a piegare le Istituzioni al proprio interesse rendendole teatro di campagna elettorale, con proposte di legge firmate da candidati alle prossime elezioni, ma non riesce neanche ad approvarle facendo volare, ancora una volta, gli stracci”.

Prosegue la nota:

“Dopo la polemica tra la deputata europea Loizzo e il governatore Occhiuto, accusato dalla stessa di governare da uomo solo al comando e senza alcuna concertazione, oggi in Aula l’ennesimo pessimo spettacolo che dimostra come la maggioranza sia implosa e che rimanga insieme soltanto per esercitare il potere. Lo scontro, stavolta, è avvenuto tra i consiglieri della Lega e il resto della maggioranza. Dopo l’approvazione di una proposta di legge volta a tirare la volata a Pasqualina Straface, candidata sindaco di Rossano, che già stata richiamata in Aula durante la seduta precedente e non approvata per la nostra opposizione e perché mancava la maggioranza qualificata, oggi un’ulteriore beffa. Mentre il consigliere Giuseppe Neri chiedeva l’inserimento all’ordine del giorno dell’ennesima proposta di legge dal sapore elettorale, alcuni consiglieri della Lega hanno abbandonato l’Aula facendo venire meno il numero legale”.

