Calabria, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, sede Centrale è intervenuta questa mattina alle ore 7.30 circa in via Nazioni Unite nel centro urbano di Crotone per incidente stradale.

Una vettura coinvolta una Fiat Punto che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail. Il solo conducente, un giovane di 29 anni, a bordo che veniva estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario del suem118 per l’immediato trasporto presso struttura ospedaliera. Gravissime le condizioni.

Sul posto polizia stradale per quanto di competenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.