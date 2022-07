Pianto anti incendi, Amalia Bruni: “Non condivido i toni trionfalistici di Occhiuto"

“Un nuovo sistema contro gli incendi è stato annunciato dal Presidente Roberto Occhiuto. L’enfasi con la quale è stato dato l’annuncio mi ha colpito in maniera negativa. Ho vissuto in prima persona che cosa è accaduto lo scorso anno, i disastri, i danni e le vittime causate da un fuoco ossessivo che per giorni e giorni ha minacciato intere comunità e so bene che nonostante tutti gli sforzi fatti non è mai abbastanza. Quest’anno siamo ancora all’inizio e io naturalmente, come tutti d’altronde, spero di non rivedere più le orribili scene della scorsa estate".

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale