Calabria, il presidente del Consiglio regionale Mancuso al V Trofeo ‘Sergio Mirante’

Di seguito la nota stampa con le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, all’inaugurazione del V Trofeo “Sergio Mirante – Nuota con noi”, organizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Sellia Marina.

Afferma Mancuso:

“La sua figura, come sportivo e architetto, rappresentava l’unione tra sport e cultura, un connubio fondamentale per aiutare i giovani a crescere, grazie ai valori di lealtà e rispetto per l’avversario che lo sport è in grado di rafforzare”.