‘Calabria Pride’, dopo Reggio Calabria tocca a Cosenza

Per la prima volta si svolge in Calabria il Gay Pride, 19 luglio 2014. Il corteo, in corso a Reggio Calabria, e le altre iniziative culturali svoltesi nei giorni scorsi sono state organizzate dai comitati Arcigay della Calabria. ANSA/GIORGIO NERI

La marcia dell’orgoglio omosessuale, meglio nota come “Gay pride” si terrà sabato 1 luglio a Cosenza, terza città scelta dopo Tropea a Reggio Calabria. A ufficializzarlo è il sito “Pride online” con un’intervista a Federico Cerminara, militante storico queer, socio fondatore di Eos Arcigay Calabria e componente del direttivo del Centro Women’s studies Milly Villa dell’università della Calabria .

“Il Pride di Cosenza è un Pride provinciale e coinvolgerà tutta una serie di attori sociali, in primis il mondo dell’associazionismo ma anche le istituzioni, dagli enti locali ai luoghi di promozione della cultura. La data fissata per la parata è il 1 luglio ma l’apertura ufficiale delle attività è l’8 maggio con un convegno che parlerà di lavoro, proprio a voler porre in evidenza l’assoluta pluralità delle rivendicazioni che non attraversano la sola sfera dei diritti umani. Ma anche quelle dei diritti civili”, spiega Cerminara.