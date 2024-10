Calabria, proclamati i consiglieri regionali. Paris: “C’è tanto da fare, ma lavorerò per il rilancio”

È giunta l’ufficialità! Dopo aver atteso circa un mese dalle elezioni regionali in Calabria, arriva l’ufficialità non solo del Presidente, ma anche dei consiglieri. Fra gli eletti vi è il reggino Nicola Paris che non dimentica i cittadini che lo hanno condotto fin qui e, subito dopo la proclamazione, li ringrazia attraverso un post su Facebook:

“Grazie al vostro ampio consenso, stamane sono stato proclamato Consigliere della mia Regione, la mia e la nostra amata Calabria, che noi tutti vogliamo brillante e mai arrendevole, con la lucidità e perspicacia che contraddistingue noi calabresi”.

Nicola Paris, che aveva portato a casa, il 26 gennaio, 6058 preferenze, prosegue:

“Sono ben cosciente che c’è tanto da fare, ma questo non ci deve sfiduciare o creare alibi, giorno dopo giorno a piccoli passi avanzeremo verso un rilancio, una risalita che questa terra merita. Continuerò ad ascoltarvi e starvi vicino così come mia consuetudine, voi continuate a sostenermi e spronarvi, i vostri stimoli saranno fonte di infinite motivazioni. Si parte per questo cammino che con responsabilità porterò avanti senza indugi e tentennamenti, lo devo a me stesso, lo devo a voi tutti. Semplicemente, grazie”.

