Calabria, Santelli proclamata Presidente della Regione: ‘Il bilancio, la nostra prima priorità’ – VIDEO

Jole Santelli è stata proclamata presidente della Regione Calabria.

Questa mattina negli uffici della Corte d’appello di Catanzaro è avvenuta la proclamazione.

“Lavorare sul bilancio”, ha esordito subito la Santelli.

“Sulla dotazione per la Calabria di oltre 3 miliardi sono – ha aggiunto – sono stati spesi 200-300 milioni. Incontrerò il ministro Provenzano, col quale ho già parlato, per capire quali sono e risorse a nostra disposizione. Se l’obiettivo è una centralizzazione del potere non ci interessa. A noi interessano i risultati”.