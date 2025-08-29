Siccità, il Cdm proroga lo stato di emergenza per alcune aree della Calabria
Misure straordinarie e urgenti per affrontare la crisi che continua a colpire i cittadini. Il provvedimento riguarda anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria
29 Agosto 2025 - 07:57 | Comunicato Stampa
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza legato alla grave situazione di deficit idrico che interessa ampie aree della regione Calabria.
I territori coinvolti
Il provvedimento riguarda:
- la Città Metropolitana di Reggio Calabria,
- la provincia di Crotone,
- numerosi comuni della provincia di Cosenza, tra cui:
- Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli,
- Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana, Terravecchia.
Le motivazioni
La decisione del Governo nasce dalla necessità di garantire misure straordinarie e urgenti per affrontare una crisi idrica che continua a colpire i cittadini, le comunità locali e il tessuto economico e sociale di una parte rilevante del territorio calabrese.