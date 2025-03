Calabria, proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la crisi idrica

Prorogato fino all’autunno lo stato di emergenza per la siccità. L’elenco dei comuni coinvolti, c'è anche Reggio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già in atto per la crisi idrica che interessa ampie aree della Calabria.

Prolungata l’emergenza per Reggio Calabria, Crotone e 23 comuni cosentini

La proroga riguarda il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la provincia di Crotone e i seguenti comuni della provincia di Cosenza: Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia.

Stato di emergenza idrica: situazione sotto monitoraggio

La decisione è stata comunicata ufficialmente da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei Ministri e punta a garantire la continuità delle misure straordinarie necessarie a fronteggiare il deficit idrico che interessa vaste aree del territorio calabrese.

Fonte: Ansa Calabria