“Radici”, Milia: ‘Forza Italia sempre più forte da Paola a Siderno’

“Le prime cinque tappe di Radici, la campagna di ascolto del coordinamento regionale di Forza Italia, confermano sempre più l’interesse crescente verso un partito proteso alla risoluzione delle istanze dei cittadini”.

Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia giovani, Federico Milia, commentando il successo delle ultime tappe di Radici, la campagna di ascolto itinerante che il coordinamento calabrese di Forza Italia ha ideato e organizzato per dare voce alla cittadinanza.

“Da coordinatore regionale dei giovani, sono orgoglioso di aver constatato, in tutte le tappe toccate sin qui in Calabria, la presenza di tanti giovani: un segno di riconoscimento del lavoro svolto dal coordinamento per rendere Forza Italia un partito sempre più attrattivo anche per i giovani” conclude Milia.