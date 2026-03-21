La Calabria su Rai 1 Con “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”

Parte questa settimana, all’interno di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda sabato 21 marzo alle 11.25 su Rai 1, la rubrica dal titolo “Benessere e territorio” con Elisa Silvestrin, che sarà in Calabria da Tropea con l’influencer Giuseppe Scuticchio per raccontare il vibonese e la Costa degli Dei.

A Nicotera Elisa scoprirà, insieme ad Andrea Lo Cicero del team Illumina, e al professor Ludovico Abenavoli dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, una terra legata alla dieta mediterranea, grazie ai suoi prodotti d’eccellenza.

La rubrica è realizzata in collaborazione con Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.