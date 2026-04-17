La Calabria tra benessere ed innovazione, protagonista su Rai1

Quinto appuntamento all’interno di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, sabato alle 11.25 su Rai 1, della rubrica “Benessere e territorio”

Quinto appuntamento all’interno di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, sabato alle 11.25 su Rai 1, della rubrica “Benessere e territorio”.

Nel suo tour calabrese, Elisa Silvestrin, accompagnata dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero, esplora il campus dell’Università della Calabria, dedicato al benessere psicofisico dei ragazzi, tra sport e natura, per chiudere con una passeggiata a cavallo nelle bellezze paesaggistiche del Parco Nazionale della Sila, vicino al lago Cecita.

Il percorso ha preso il via dall’Università della Calabria, il campus residenziale più grande d’Italia. I protagonisti hanno esplorato la “cittadella verde”, approfondendo i benefici dello sport all’aria aperta e il valore della “carriera duale” per gli studenti-atleti, in un contesto dove lo yoga e l’attività fisica si fondono con lo studio.

Dalle moderne architetture del campus, il viaggio si è spostato in Sila, il “Gran Bosco d’Italia”. Elisa e Andrea Lo Cicero a cavallo vicino al lago Cecita.

La rubrica è realizzata da Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.