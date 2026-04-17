Elezioni a Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale
La locandina parla chiaro: “Si parte!”. Un messaggio diretto che segna l’avvio del percorso elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio
17 Aprile 2026 - 17:27 | Redazione
Si apre ufficialmente la campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco del centrosinistra a Reggio Calabria. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile alle ore 18 in Corso Garibaldi 57, dove sarà inaugurata la segreteria politica.
La locandina parla chiaro: “Si parte!”. Un messaggio diretto che segna l’avvio del percorso elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.
L’apertura della sede viene presentata come “un punto di ascolto nel cuore della città”, a sottolineare l’idea di una campagna costruita sul confronto con i cittadini e sulla presenza nel centro di Reggio.
Con l’inaugurazione della segreteria politica, anche il candidato del centrosinistra entra così nel vivo della sfida elettorale per Palazzo San Giorgio.
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