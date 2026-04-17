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Elezioni a Reggio, Cannizzaro apre il comitato elettorale

L’iniziativa è lanciata con lo slogan “Caffè, cornetto e… futuro!”, un invito rivolto a sostenitori, simpatizzanti e cittadini

17 Aprile 2026 - 17:22 | Redazione

cannizzaro

Prosegue la corsa verso le elezioni comunali a Reggio Calabria. Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro ha annunciato l’apertura del suo comitato elettorale, fissata per domenica 19 aprile alle ore 10 in via Quartiere Militare, 20.

L’iniziativa è lanciata con lo slogan “Caffè, cornetto e… futuro!”, un invito rivolto a sostenitori, simpatizzanti e cittadini a prendere parte a un momento pubblico che segna ufficialmente l’avvio delle attività del comitato.

L’appuntamento di domenica rappresenterà uno dei passaggi organizzativi del percorso elettorale del candidato del centrodestra, chiamato a confrontarsi con una campagna che entra sempre più nel vivo.

cannizzaro cornetto

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