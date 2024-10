Reddito di cittadinanza, l’allarme di Sposato (Cgil): ‘A luglio lo perderanno 100 mila calabresi’

Angelo Sposato è stato confermato segretario generale Cgil Calabria. La nomina è arrivata al termine dei lavori del tredicesimo congresso Cgil Calabria svoltosi a Reggio Calabria con la partecipazione di 350 delegati. Confermata anche la Segreteria Regionale composta da Gianfranco Trotta, Caterina Vaiti e Luigi Veraldi con il nuovo ingresso di Celeste Logiacco.

Auguri per la rielezione di Sposato anche dal Governatore Roberto Occhiuto.

“Congratulazioni ad Angelo Sposato, confermato segretario generale della Cgil Calabria. Sono felice del rapporto, proficuo e positivo, instaurato con le sigle sindacali della Regione. E la collaborazione con Angelo Sposato, nel rispetto dei ruoli e delle diversità, è stata sempre preziosa per la mia azione di governo. Da lui, in questi mesi, sono giunti suggerimenti intelligenti e anche critiche che talvolta mi hanno aiutato a correggere alcune mie decisioni. Auguri e buon lavoro”.

Diverse le proposte per il futuro lanciate da Sposato, a partire dal lavoro.

“Occorre una battaglia di civiltà e legalità contro le forme di sfruttamento del lavoro, del caporalato, del lavoro nero. Per questo chiediamo un patto per la legalità e un lavoro di qualità che coinvolga le parti sociali, le amministrazioni regionali e territoriali, le Prefetture e le Procure antimafia. Un protocollo necessario per la prevenzione rispetto ai fenomeni molto frequenti di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, nei subappalti, nelle forniture, nei servizi”.

Sposato ha lanciato l’allarme legato al reddito di cittadinanza e le modifiche che porteranno migliaia di calabresi, come nel resto d’Italia, a perdere un sussidio fondamentale.

“A luglio, per i diversi provvedimenti del governo nazionale, molte famiglie e molti disoccupati, circa centomila persone, in Calabria, non percepiranno più il reddito di cittadinanza. Per il Sud è un provvedimento che sarà molto traumatico”, le parole del segretario generale Cgil Calabria conversando con l’AGI all’indomani della sua riconferma alla guida della confederazione calabrese.