Calabria, rocambolesco incidente stradale: richiesto intervento dei Vigili del Fuoco

Cause in corso di accertamento

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12:20 circa in via Orazio Falduti a Vena di Jonadi per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda ed una Alfa Romeo Spider GT si sono scontrate con conseguente ribaltamento della Panda.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti hanno messo in sicurezza le autovetture e collaborato per la rimozione delle stesse.