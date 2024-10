Roma – Salute, economia e trasporti: Santelli al lavoro per la Calabria

La Calabria non si governa da Roma? La Santelli risponde a suon di incontri istituzionali a favore della Regione

Il Presidente della Regione senza raccogliere le polemiche risponde a suon di ‘post’ sui social alle accuse secondo cui non sarebbe possibile governare la Calabria da Roma. Nella Capitale, Jole Santelli ha incontrato, solo nella giornata di ieri, il ministro Speranza, il viceministro Cancellieri ed il viceministro Castelli.

Appuntamenti istituzionali importanti per la Calabria che sul fronte salute, trasporti ed economia ha di certo bisogno dell’intervento del Governo nazionale.

Il presidente della Calabria, nella giornata di ieri, ha partecipato al Tavolo Salute che non può non coinvolgere una terra gravata dai problemi sanitari come la nostra.

“Incontro estremamente positivo e serio con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri. Con lui i focus sono stati i progetti Anas e Ferrovie dello Stato con un approfondimento sul Porto di Gioia Tauro”.

Ha scritto il neo governatore, nel pomeriggio di ieri, e poco dopo ha proseguito:

“Con Laura Castelli viceministro dell’Economia e delle Finanze abbiamo discusso dei problemi finanziari che attanagliano la Regione Calabria e gli enti locali”.

Scelte, quelle del presidente, che non sembrano affatto casuali ma mirate ad attenzionare la Calabria più di quanto sia stato fatto fino ad ora.