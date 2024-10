Roma, Calabria presente al “Tavolo Salute”. Primo incontro istituzionale per Jole Santelli

Nei primi giorni (ufficiali) del suo mandato, il neo presidente della Regione Calabria, Jole Santelli si mostra molto operativa. Dopo la news riguardante il suo ‘governo a metà’ tra Roma e Catanzaro, l’Onorevole di Forza Italia ha annunciato il primo assessore della sua giunta: Capitan Ultimo. Una notizia che ha creato non poco scompiglio data la figura dell’ex carabiniere che, circa 25 anni fa, ha arrestato Totò Riina.

Oggi, mercoledì 19 febbraio, il presidente della Calabria è ancora impegnata a Roma dove ha incontrato il ministro della Salute. La notizia arriva da un post pubblicato sulla pagina Facebook della Santelli:

“La salute è uno dei problemi più sentiti dai calabresi. Per questo il mio primo incontro istituzionale di oggi è con il Ministro Roberto Speranza, l’occasione è data dal tavolo Salute cui partecipano gli assessori di tutte le regioni. È per questo che, per la Calabria, è necessario lavorare anche da Roma”.