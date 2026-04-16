Salute mentale in Calabria: Comunità Competente consegna un dossier a Occhiuto

Le proposte sono state ben accolte dal Governatore, dall'ass. Straface e dal DG di Azienda Zero Esposito. Ora gli impegni da mantenere

Una delegazione di Comunità Competente composta dai rappresentanti del Casm, di Angsa Calabria, della Fish, del CNCA, di Calabria C.R.E.A., del Centro Calabrese di Solidarieta’, di Progetto Sud, della Società Italiana di Alcologia Calabria, di Fondazione RA.GI., di Altea, di S.IN.A.PSI., della Coop.Lab.Terapy, del Forum del Terzo Settore, dai professori De Fazio e Operto dell’Università Magna Grecia ha incontrato presso la Cittadella il Presidente Occhiuto, l’Assessora al welfare Straface, il Direttore Generale Esposito ed il Direttore di Azienda Zero Miserendino per esporre il Documento conclusivo della Terza Conferenza Regionale sulla salute mentale.

Al termine dell’ incontro, durato oltre due ore, il Presidente Occhiuto ha ringraziato Comunità Competente ed i professori De Fazio ed Operto ed il Forum del Terzo Settore per le proposte concrete in un settore quale è la Salute Mentale dove spesso le solitudini delle famiglie pesano in modo enorme, impegnandosi, altresì, perché presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco sia attivata l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile con i relativi posti letto ha, inoltre, affermato, che sono previsti nel nostro Servizio sanitario Regionale gli psicologi delle cure primarie.

Straface: formazione sulle dipendenze e comunità per “Doppia Diagnosi”

L’Assessora Straface, già impegnata a contrastare le vecchie e nuove dipendenze ha assunto l’impegno di attivare Corsi di formazione Regionale sulle Dipendenze ed, insieme al Direttore Esposito, di di prevedere Comunità Terapeutiche che curino le persone con “Doppia Diagnosi”, purtroppo assenti in Calabria.

Miserendino: concorsi per psichiatri, psicologi e assistenti sociali

Il Direttore Miserendino, dopo aver fatto un dettagliato excursus sui flussi inerenti la salute mentale, ha garantito una speditezza in merito ai concorsi già in atto degli psichiatri, degli psicologi e degli assistenti sociali professionalità fondamentali nei Dipartimenti di salute mentale.

Gli impegni stabiliti con il Direttore Esposito

Infine si sono stabiliti con il Direttore Esposito i seguenti impegni:

Approvare il nuovo regolamento del Coordinamento Regionale sulla salute mentale e la conseguente convocazione del Coordinamento; Sbloccare il concorso per i Neuropsichiatri infantili della Dulbecco ed in seguito dell’Annunziata e del GOM; Avviare la sperimentazione per 18 mesi del “Budget di Salute” nelle Aziende Sanitarie come previsto dal DCA n 16 del gennaio 2025; Attivare Centri per la prescrizione dei farmaci per le persone con ADHD che oggi sono costrette a recarsi fuori Regione; Potenziare le Strutture Residenziali, Semiresidenziali e i Centri Diurni; Valorizzare I progetti in corso attinenti i disturbi del comportamento alimentare; Approvare, da parte del Dipartimento Tutela della salute, gli standard per aprire in Calabria Comunità per minori, come richiesto dai Tribunali per i minori, per impedire che i minori vadano fuori Regione.

Rubens Curia

Portavoce regionale di Comunità Competente