Calabria, Jole Santelli: ‘Al lavoro, non c’è più tempo da perdere’

Dopo il silenzio dei giorni scorsi, il neo presidente della Calabria, Jole Santelli, torna a parlare. Lo fa con un post sulla sua pagina Facebook in cui annuncia i primi passi verso l’insediamento del nuovo governo regionale.

Non sono pochi i calabresi che attendono di sapere quale sarà il loro destino con l’inversione di rotta subita con la sconfitta del centrosinistra. Forza Italia prende il posto del Partito Democratico, la Santelli quello di Oliverio e adesso ci sono un consiglio ed una giunta tutte da costruire.

Dovremo pazientare ancora qualche giorno prima di avere gli esiti ufficiali riguardanti i seggi di questa tornata elettorale, ma il presidente comunica le sue intenzioni ai calabresi:

“Io, nel frattempo, sto lavorando per capire lo stato dell’arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo più tempo da perdere ed è necessario intervenire fin da subito. So che avete riposto in me e nel progetto che rappresento tanta fiducia”.