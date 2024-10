Calabria sempre più meta delle star del web

La celebre Cami Hawke in questi giorni in vacanza a pochi chilometri da Reggio Calabria

La Calabria è sempre più meta delle star del web: dopo aver “ospitato” Ashley Graham, ecco Camilla Boniardi.

CHI E’ CAMILLA BONIARDI?

Conosciuta con il nickname “Cami Hawke” è diventata famosa grazie ai suoi simpaticissimi video pubblicati sul suo profilo Facebook e viene considerata una delle web star più belle grazie alle sue lentiggini, ai suoi capelli rossi e ai suoi occhi chiari.

NON SOLO BELLEZZA..

Nata a Monza nel 1990 ottiene la laurea in giurisprudenza. Successivamente la sua carriera professionale a porta a divenire una speaker radiofonica di Radio2. La sua avventura sul web inizia tramite Snapchat, il social in cui vengono condivisi video e foto solo per 24 ore. Successivamente la sua notorietà si è spostata anche su Instagram e Facebook. Camilla viene definita intelligente, ironica, simpatica e bella dentro.