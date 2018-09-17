30 anni, un fisico che ha sdoganato i canoni di bellezza attuali ed oltre 7 milioni di followers su Instagram. É il ritratto della famosissima modella curvy Ashley Graham che, da ieri, si trova in vacanza nella nostra incantevole Scilla.

Una meta scelta non a caso dall’affascinante donna che, per lungo tempo, ha fatto parlare di se per non avere nascosto al mondo le sue forme e ne ha fatto anzi uno strumento per spezzare i pregiudizi che vedono ‘brutte’ le donne in carne. L’hanno ribattezzata la “Modella Curvy” ma Ashley Graham è molto di più che un’etichetta.

Ashley Graham, simbolo contro gli stereotipi

La modella rappresenta infatti un vero e proprio simbolo per le donne di tutto il mondo per l’aver rotto gli stereotipi del modo di apparire, della moda soprattutto, spesso uniformati ad taglie sempre più esigue e corpi sempre più magri.

Ma la domanda che sorge spontanea è “Perchè fra tante mete ambite, proprio la Calabria?

”

La nostra è una terra ricca di storia, tradizioni, persone accoglienti e luoghi incantati, ma la bella modella ha un motivo in più per recarsi proprio a Reggio Calabria. Il marito, Justin Ervin, direttore della fotografia in uno studio di Los Angeles, è di lontane origini calabresi. Il nonno, Louis H. Ervin Sr., sposò infatti la signora Angelina, reggina di origine, appunto.

Una vacanza in famiglia tra mare e prodotti calabresi

É cosi che Justin e Ashley sono giunti in Calabria per trascorrere qualche giorno delle loro vacanze, riunendosi alla famiglia calabrese con tanto di stories su Instagram.

Un’occasione per rinsaldare i legami con i parenti che vivono dall’altra parte dell’oceano, ma anche un modo per scoprire quei luoghi e quei panorami fantastici che solo la Calabria è in grado di offrire. Attraverso i racconti della coppia è possibile vedere una passeggiata di sera nella bellissima Chianalea, una giornata al mare ed ancora pranzi con prodotti tipicamente calabresi che sicuramente hanno conquistato i due americani.