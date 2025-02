Calabria in Parlamento Europeo, Meleti: ‘È un gioiello, non vedo l’ora di visitare Reggio’

L’eurodeputata greca Eleonora Meleti ha rilasciato un’intervista esclusiva a CityNow durante l’evento Calabria Straordinaria tenutosi in questi giorni a Bruxelles, fortemente voluto da Giusi Princi. Meleti, sottolineando lo stretto legame culturale tra la Grecia e l’Italia, ha manifestato un forte desiderio di visitare la Calabria.

“Vorrei prima ringraziare Giusi Princi per l’invito e congratularmi con lei per questa iniziativa. Noi due abbiamo un rapporto molto bello che, però non è solo una collaborazione, ma un’amicizia che cresce pian piano. Quando si parla con lei di Calabria e di Reggio, la passione che prova e che trasmette agli altri, diventa tangibile. È per questo che voglio assolutamente visitare la Calabria quest’estate”.

Meleti, che in passato ha vissuto in Italia per alcuni mesi grazie a una borsa di studio, non ha mai avuto l’occasione di esplorare il territorio calabrese, ma ha espresso grande curiosità:

"Anche se ho viaggiato in tante città non sono mai stata a visitare questo gioiello di Mediterraneo".

Nel corso dell’intervista, l’eurodeputata greca ha poi rivolto un appello ai suoi connazionali e agli italiani, invitandoli a coltivare i legami storici e culturali che uniscono i due Paesi, riconoscendo nella Calabria un punto di incontro ideale:

“Tanti italiani vengono a visitare la Grecia durante l’estate, allora anche io dico a tutti i greci che devono assolutamente visitare l’Italia e la Calabria perché assomiglia tantissimo al nostro paese: dall’ospitalità agli uomini, passando per le spiagge, il mare. Siamo come fratelli”.

Queste parole confermano quanto sia sentito il legame tra Grecia e Calabria, terre che condividono tradizioni antiche, bellezze naturali e un clima mite. L’invito dell’eurodeputata greca a scoprire il “gioiello del Mediterraneo” rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare lo scambio culturale e turistico tra le due sponde dell’Europa meridionale.