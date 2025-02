Intelligenza artificiale, Pietropaolo: ‘La Calabria si candida ad ospitare il super computer HPC’

Supercalcolo e AI in Calabria: un’infrastruttura digitale per attrarre investimenti e promuovere la crescita tecnologica nel Sud Italia

La Regione Calabria si propone come sede di un nuovo HPC (High-Performance Computing), un supercomputer destinato all’intelligenza artificiale e al calcolo quantistico. La proposta arriva dal vicepresidente della Regione con delega alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, in occasione del World Artificial Intelligence Festival di Cannes, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’AI.

Un supercomputer per il futuro digitale della Calabria

Filippo Pietropaolo ha evidenziato il ruolo strategico che la Calabria potrebbe assumere nel potenziamento delle infrastrutture digitali italiane ed europee.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando ogni ambito della nostra società. L’impiego dell’IA nei procedimenti amministrativi può rivoluzionare la pubblica amministrazione e migliorare i servizi ai cittadini. Tuttavia, per funzionare al meglio, l’IA necessita di un’enorme capacità di calcolo, fornita da supercomputer come gli HPC.”

Attualmente, l’Italia è un punto di riferimento mondiale nel settore del supercalcolo, con il terzo polo globale presso il Cineca di Bologna, che ospita il secondo supercomputer più potente al mondo. Tuttavia, vi è la necessità di ampliare questa rete e la Calabria si candida come polo strategico per l’implementazione di una nuova infrastruttura.

Perché la Calabria è un luogo ideale per un HPC?

Pietropaolo ha spiegato che la Calabria possiede due elementi fondamentali per ospitare un supercomputer:

Disponibilità energetica da fonti rinnovabili : L’86% del fabbisogno energetico regionale è coperto da energie rinnovabili, il che renderebbe la Calabria un polo sostenibile per l’alta tecnologia .

: L’86% del fabbisogno energetico regionale è coperto da energie rinnovabili, il che renderebbe la Calabria . Risorse idriche: Elemento essenziale per il raffreddamento dei data center, garantendo una gestione ecologica ed efficiente.

Un’opportunità per l’innovazione e l’economia

Secondo Pietropaolo, l’HPC in Calabria rappresenterebbe un’opportunità unica per attrarre investimenti e incentivare lo sviluppo di un ecosistema innovativo per startup e PMI.

“L’iniziativa può inserirsi nella strategia di trasformazione digitale italiana, promossa dal Dipartimento della Trasformazione digitale e dal Sottosegretario Alessio Butti, che include anche un piano nazionale per la quantistica, affidato a Serafino Sorrenti, rappresentante italiano presso l’Unione Europea.”

Nel corso del World Artificial Intelligence Festival, Pietropaolo si è confrontato con Serafino Sorrenti, ribadendo la volontà della Calabria di mettere a disposizione le proprie infrastrutture per supportare la strategia quantistica nazionale e ospitare un data center avanzato.