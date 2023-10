La Calabria fa il giro del mondo con Tourist Services: festeggiati i primi 40 anni

Emozione e soddisfazione in parti uguali per Giuseppe Nucera, orgoglioso dei risultati ottenuti da Rhegion Travel in questi 40 anni

Tourist Services compie 40 anni. L’azienda fondata dall’imprenditore calabrese Giuseppe Nucera nel 1983 raggiunge un traguardo importante, in un percorso di continua crescita e che vuole guardare al futuro con lo stesso ottimismo e passione profusi in questi decenni.

Tourist Services srl (proprietaria del marchio Rhegion Travel tour operator) ha fatto da apripista nel settore del turismo, assicurandosi una clientela affezionata e ponendosi da protagonista nell’incoming in Calabria. La partecipazione alle più grandi fiere nazionali e internazionali ha permesso un confronto costante con il mondo del turismo e più in generale dell’imprenditoria, fattori essenziali e che hanno permesso di rimare aggiornati e sempre al passo con i tempi.

“Inizialmente la mia è stata una scelta di cuore, inevitabilmente legata all’amore per la Calabria, che grazie alla passione e al sacrificio ha permesso di ottenere traguardi impensabili nel 1983. Ricordo i primi anni, quando in Russia non esisteva un mercato turistico dedicato al sud Italia e ho organizzato il primo charter per la Calabria. Il Giubileo del 2000 e Milano Expo del 2015 -ricorda Nucera- due date tra le più importanti, quando abbiamo fatto conoscere la nostra realtà a migliaia di turisti”.

L’imprenditore calabrese, già presidente di Confindustria Rc, non si ferma e si proietta al futuro con nuove sfide ad attendere Rhegion Travel.

“Per festeggiare in modo adeguato i nostri primi 40 anni, abbiamo allestito uno stand al TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Come sempre, cercheremo di stimolare i turisti non puntando soltanto sulle bellezze paesaggistiche della Calabria, che non hanno bisogno di presentazioni, ma coinvolgendoli sul fascino e la storia che la nostra regione può vantare.

In un momento storico in cui si parla spesso di ‘turismo esperienziale’, la Calabria con il patrimonio culturale a disposizione e il tesoro rappresentato da meravigliosi borghi nascosti e talvolta sconosciuti, dispone di un’offerta verso i turisti impareggiabile da un punto di vista attrattivo.

Rhegion Travel, come fatto in questi 40 anni, punterà anche per il futuro su un turismo di nicchia, dove la reputazione della Calabria e una narrazione fedele e precisa del nostro territorio rappresentano una chiave imprescindibile, oltre che apprezzata dai turisti. Racconto sincero significa anche esportare fuori dai nostri confini una reputazione all’altezza della nostra immagine, troppo spesso invece sporcata da tv e giornali che in modo becero tendono a riportare solo le notizie negative riferite alla Calabria.

La missione principale -conclude Nucera- è quella di saper valorizzare le caratteristiche di un settore in continua evoluzione, coniugandole con un’offerta capace di soddisfare tutte le esigenze”.