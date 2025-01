Reggio, i giovani talenti di UniRC brillano al Contamination Lab

Nei giorni scorsi Unindustria Calabria ha accolto, nel corso dell’evento Contamination Lab – Dall’idea all’impresa, gli studenti delle tre università calabresi risultati vincitori dell’edizione 2024 di Contamination Lab, il percorso di formazione, finanziato dalla Regione Calabria, che mira a promuovere l’attitudine imprenditoriale attraverso la contaminazione dei talenti. Ha aperto i lavori il presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara. Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro, Luca Leone Noto, ha svolto il ruolo di moderatore. I partecipanti, finalisti delle competition di ciascun Ateneo, hanno avuto l’opportunità di presentare i loro progetti imprenditoriali davanti ad imprenditori e professionisti del territorio, dimostrando come l’integrazione di competenze e la collaborazione tra ambiti disciplinari diversi possano tradursi in soluzioni innovative per il mercato. A introdurre i gruppi di lavoro sono stati i delegati delle tre università: Marianna Mauro, delegata per le attività di Terza missione di UMG, Maurizio Muzzupappa, Delegato del rettore al trasferimento tecnologico dell’Università della Calabria e Massimo Lauria, Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Progetti vincenti dell’Università Mediterranea

I progetti presentati da studenti e dottorandi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria “TuMangi” e “Wine – Fresh”, si sono distinti per creatività e competenze, ottenendo ottimi riconoscimenti nel corso della sessione di approfondimento successiva alle singole presentazioni.