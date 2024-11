Al Calajunco l’evento ‘Mocktail Party, No Alcol‘ organizzato da ‘Attendiamoci Onlus’

Divertirsi e fare beneficenza, senza aver bisogno dell’alcol. Al Calajunco si terrà l‘evento ‘Mocktail Party. No Alcol, it’s easy to enjoy‘, serata di beneficenza organizzata dall’Associazione Attendiamoci ONLUS, appuntamento fissato per giovedi 28 luglio.

Sotto la direzione organizzativa del gruppo ‘Mood‘, si terrà quindi un evento che punta a sensibilizzare i giovani in una duplice direzione. Svincolarsi dalla dipendenza dell’alcol, fenomeno che colpisce soprattutto i ragazzi in modo preoccupante, è il messaggio che l’associazione punta a far emergere. Allo stesso tempo, prosegue la campagna riferita ai beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad una nuova vita.

Attendiamoci Onlus, realtà sociale operante sul territorio nazionale per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, utilizzerà l’incasso (al netto degli oneri) per supportare la rete di beni confiscati alla criminalità organizzata gestiti dall’Associazione a Reggio Calabria (www.villaggiodeigiovani.it) e Milano (www.viamassena4.it).

Per maggiori info: www.attendiamoci.it.