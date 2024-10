Calanna: tutto pronto per la terza edizione del Gaya Fest. Il programma

Giunge alla sua terza edizione il Gaya Fest dedicato all’Albero della Vita che si svolgerà dal prossimo venerdì 30 agosto, sino a domenica 1 settembre, presso la struttura denominata Gaya – Mondo di Unione – in località Badia di Milanesi di Calanna.

L’incontro così come è organizzato sarà un’occasione per nutrire l’anima e la mente oltre che il corpo, per rigenerarsi, per apprezzare nuove tendenze ed espressioni del vivere i luoghi che amiamo. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata all’ albero di olivo in tutte le sue accezioni. La tre giorni concepita nella natura, per la natura, ha un ricco programma che prevede:

Giorno 30 agosto – il già consolidato Rave Poetry – giovani tendenze – una giornata ed una serata, la prima, interamente dedicata alla poesia e all’arte pittorica e artistica con evento-sorpresa finale di fronte al fuoco.

Proseguirà giorno 31 agosto mattina con l’inaugurazione di uno speciale sentiero di grado turistico-escursionistico al centro di Gaya. Un percorso ad anello davvero suggestivo, ben tracciato, ben segnalato e narrato nelle sue specifiche peculiarità.

Nel pomeriggio invece ci si potrà lasciare confortare dalle specificità millenarie e modernissime di questo albero della pace. Sotto il fresco verde degli alberi di noce, inoltre, si potrà partecipare ad una tavola rotonda -con scienziati, ricercatori e poeti – Tra Scienza e Spirito – alla scoperta dei poteri nutraceutici delle foglie di ulivo così come contemplate dalle recentissime ricerche scientifiche più accreditate, del significato millenario di quest’albero e del suo modo di influenzare poeti e mistici di tutti i tempi. Una conversazione accompagnata dalla degustazione di un gustoso gelato prodotto con olio di oliva.

Non mancheranno i rinfreschi, i gadget, le isole enogastronomiche dove ristorarsi, e le opportunità di svago, di break, passeggiando o stando seduti tra le meraviglie di una natura curata e sempre più accogliente. A concludere la serata di sabato il concerto al tramonto. Ci lasceremo trasportare dalle note raffinate di esperti dell’arte sonora lasciando volare lo sguardo sulle sfumature crepuscolari dello Stretto.

Poi il terzo ed ultimo giorno: grande domenica “Fai” (Fondo per l’Ambiente Italiano), con convegno dedicato al valore dei luoghi, alla narrazione degli stessi per poterli conoscere, amare, abitare. “Vivere il Genius”. Un’occasione, per conoscere il comprensorio, la storia, la botanica, l’esperienza stessa di Gaya, il modo di invertire la tendenza per appropriarci di ciò che da sempre ci appartiene.

Come di consueto, durante le tre giornate del Gaya Fest verranno dedicati degli spazi e delle attività laboratoriali e creative in natura anche ai bambini. A conclusione del Festival come sempre la musica, la natura e la poesia.

Il comitato organizzatore sta elaborando nei minimi particolari il programma per permettere ai partecipanti di avere tutte le informazioni utili per prendere parte a questo evento che per le sue caratteristiche innovative rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro territorio. Per info 335 785 1542