Calcio a 5 – L’Asd Cataforio ufficializza il suo organigramma societario e tecnico

Squadra che vince non si cambia. È su questa base che l’Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria, comunica la composizione del nuovo organigramma societario per il campionato di Serie A2.

Due le novità rispetto allo scorso anno, ovvero, l’ingresso di Francesco Ferrara nello staff dirigenziale, negli ultimi anni alla Polisportiva Futura, vera e propria istituzione del futsal reggino, visti i trascorsi in A con l’allora Cadi Reggio. E poi lo staff che si occuperà della prima squadra femminile, allenata da Giuseppe Scopelliti.

AMICHEVOLI – La preparazione fisica è iniziata lunedì, al “PalaBotteghelle” alle ore 9, con un lavoro di doppie sedute fino alla prima amichevole in programma sabato 24 agosto contro la Gallinese (squadra che milita in C2 regionale). Poi per gli altri due sabati ci saranno altrettante amichevoli. Prima si andrà a Catania (31 agosto) ospiti della Meta di mister Samperi che si appresta a disputare il massimo campionato Nazionale. Seguirà un altro test di rilievo contro il quotato Real Cefalù, in A2 come i reggini, e poi si chiuderà l’11 settembre per il test match contro la Maestrelli (C1 regionale).

Di seguito il riepilogo totale dell’organigramma bianconero che accoglie anche Luana Ferro nella figura di Web Designer, a supporto dell’Area Comunicazione. Già qualcosa, come il calendario della prossima stagione si è iniziato a vedere ed altro seguirà come il restyling del sito ufficiale.

Benvenuta Luana!

ORGANIGRAMMA ASD CATAFORIO C5 REGGIO CALABRIA

SERIE A2/C – STAGIONE 2019-2020

STAFF SOCIETARIO

Presidente: Pietro Sismo

Vicepresidenti: Roberto Zema e Domenico Romeo

Segretario: Antonio Scuncia

Tesoriere: Pasqualino Scuncia

Direttore generale: Francesco Ferrara

Dirigenti accompagnatori: Antonio Luvarà, Domenico Cicciù, Pasquale Luvarà, Vincenzo Saccà, Paolo Laganà, Paolo Surace.

Dirigenti: Elio Crucitti, Carmelo Luvarà, Antonino Baronetto

Addetto stampa: Fabrizio Cantarella

Web designer: Luana Ferro

STAFF TECNICO PRIMA SQUADRA

Allenatore: Pasquale Praticò

Allenatore in seconda: Giovanni Quattrone

Preparatore dei portieri e match analyst: Leo Zema

Preparatore atletico: Davide Pignata

Dirigente addetto alla logistica e ai materiali: Franco Porcino

Medico sociale: Carmelo Covani

Fisioterapista: Angelo Serranò

STAFF TECNICO-DIRIGENZIALE SETTORE GIOVANILE

Responsabile settore giovanile: Francesco Ferrara

Allenatore Under19: Ricardo Atkinson

Allenatore Under17: Giuseppe Scopelliti

Allenatore Under 15: Leo Zema

STAFF PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Responsabile attività: Emy Priolo

Responsabile area tecnica: Domenico Marrara

Dirigente accompagnatore: Massimo Pansera

Allenatore: Giuseppe Scopelliti

Preparatore dei portieri: Paolo Rosi