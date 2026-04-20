Calcio a 5, Cadi Futura, trionfo dell’Under 19: è campione regionale
Vittoria schiacciante dei reggini contro la Gallinese
20 Aprile 2026 - 10:13 | Redazione
Pronostici rispettati. La Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 non delude le aspettative e correda l proprio cammino con un nuovo trionfo stagionale.
Battuta una onorevole Gallinese. Termina 7 a 2 la sfida del Palattinà. I giallo-blu di Mister Peppe Scopelliti non sbagliano. Subito avanti 2-0. Pareggio degli ospiti.
Il primo tempo terminerà 4 a 2.
Nella ripresa non ci sarà storia grazie alla enorme voglia di vincere dei giovani giallo-blu.
Un cammino straordinario, fatta di grinta, sacrifici, allenamenti e voglia di fare bene con larga parte del gruppo che ha dato un contributo importantissimo alla pria squadra, la Serie A2 Elite, quest’ultima qualificata per i Playoff per la massima serie . In gol, la doppietta di Vitinho, prodotto della Scuola Calcio Futura in Brasile, Alessandro Squillaci, anche lui a segno con due gol, Torrini e Turiano(anche lui doppietta).
Adesso si attende l’esito dello spareggio della regione Sicilia per capire chi sarà l’avversario del turno successivo, inseguendo un sogno mai domo.
Il tabellino
Cadi Antincendi Futura-Gallinese 7-2
(Vitinho, A.Squillaci, Turiano, A.Squillaci, Vitinho, Torrini, Turiano)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie