Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura firma un vero capolavoro

Questa squadra ha un’anima, ha un cuore pulsante e voglia di combattere

Questa squadra ha un’anima, ha un cuore pulsante e voglia di combattere.

Voleva reagire, voleva farlo lontano da casa, per reagire al brutto momento di risultati e voleva ritornare al successo dopo più di due mesi lontano dal Palattinà.

La Cadi Antincendi Futura firma un vero capolavoro. Gara mentale, tosta, concentrata contro un super avversario dai nomi altisonante e dai nomi sontuosi nel roster.

La reazione che tutta la gente giallo-blu voleva.

La meritoria chiusura di un 2025 ricco di soddisfazioni ed il giusto premio al duro lavoro giornaliero dei tecnici Tonino Martino ed Humberto Honorio.

Con questo successo la Cadi certifica ancor di più la qualificazione alla Coppa Italia di categoria.

I quintetti:

Fanfulla,Piscitelli,Cutrignelli,Di Fonzo con La Notte in porta per Mister Menini.

Parisi tra i pali, Honorio,Scopelliti,Falcone e Pizetta per gli ospiti.

La cronaca:

Cutrignelli ci prova dalla distanza e trova la risposta di Parisi, idem Fanfulla.

Subito pericolosa la Defender con un palo di Tanke.

La Cadi risponde con una azione pericolosissima ed un doppio tentativo prima di Pedro Mendes e poi di Honorio.

Ancora Honorio sfiora l’uno a zero e trova, una nuova risposta di La Notte.

Grande il tiro di Di Fonzo,idem la risposta di Paolo Parisi, tutto questo per due volte.Pizetta si rende pericoloso, la Futura lotta ma il risultato non si sblocca.

Primo tempo criptico che si ferma sullo zero a zero.

Nel secondo Tanke ci prova per due volte per i locali.

Honorio, resiste a molteplici rimpalli, serve un pallone d’oro per Pedro Mendes che da un passo, a 3 minuti e 4 secondi dall’inizio del secondo tempo vola in gol.

Poco dopo, accade l’incredibile: Un recupero di Kadu propone Pedro Mendes davanti alla porta ma si registra il miracolo del portiere La Notte, sulla giocata successiva, Honorio ruba la palla sulla ripartenza dei locali, serve Mendes che passa la palla sul petto di Kadu che realizza il gol del due a zero.

Basilare l’intervento di Cutrignelli su di un Honorio lanciato a rete su assist di Minnella:sulla ribattuta, proprio Cutrignelli spreca davanti alla porta avversaria.

La Defender non riesce a concretizzare con Divanei, emulando il compagno di squadra.I locali optano per un powerplay di rimonta con Di Fonzo aggiunto.

Tanti i tentativi, ottime le risposte Futura che rischia il gol da campo a campo con Falcone.

A 1,25 dalla fine Nicola Cutrignelli di testa, in mischia, riapre il match.

Sulla ripartenza Pedro Mendes sfiora il terzo gol degli ospiti.

Lo stesso, sul calcio d’angolo successivo, firma un gol da cineteca che chiude i conti con la sfida.

Il sodalizio del Presidente Nino Mallamaci vince con merito e porta a casa tre punti importantissimi.