Calcio a 5: per la Cadi Antincendi complicata trasferta a Giovinazzo

Ultima dell’anno per Cadi Antincendi Futura. Annata bellissima in casa giallo-blu.

L’annata della riscossa e del volo fino al Playoff per la Serie A, la massima serie del Futsal italiano.

L’annata del rafforzamento della Scuola Calcio e del settore giovanile, sempre più completo e ricco di talenti e soddisfazioni.

Con la giusta fame, l’ultima dell’anno si gioca in trasferta.

A dirla tutta, il giro di boa del campionato di A2 Elite registra una doppia e difficilissima trasferta.

Si inizia alle ore 15 di sabato 20 dicembre 2025 sul campo della Defender Giovinazzo, si continuerà nel Gennaio 2026, il 10, in casa del forte Canicattì.

Obbligo di riscatto mentale e tecnico. Si arriva alla gara in Puglia, con due sconfitte consecutive precedenti, una in trasferta ed una in casa, per certi versi anche cocenti.

La Defender ha 4 punti in più rispetto ai giallo-blu.

Giovinazzo squadra in salute, che viene da una grandissima vittoria fuori casa nel derby con la quotata New Taranto.

Il funambolo è Di Fonzo, il bomber Tanke accanto a Divanei, giocatore dí classe infinita che fece molto bene l’anno scorso contro i calabresi.

Da poco arrivato il grande colpo di mercato Cutrignelli, reduce da 10 anni di serie A, insieme a Greco. Di Benedetto è rientrato a casa quest anno, in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi momento.

Palumbo, Fanfulla, Marolla e soprattutto capitano Piscitelli sono la vecchia guardia, con La Notte e Di Capua in porta.

Mister Menini a coadiuvare una squadra che esprime un buon futsal.

Classica diretta sul canale della Divisione nazionale Calcio a 5.

Arbitrano la sfida Gianluca Rugolo di Chieti, Alberto Onesti di Pescara con Amedeo Lacalamita di Bari al cronometro.