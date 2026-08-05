Calcio a 5: Cadi Futura, Christian Melito confermato in gialloblu

La Cadì Antincendi Futura è lieta di annunciare ufficialmente la conferma di Christian Melito nel roster della prima squadra che prenderà parte al campionato di Serie A2 Elite nella stagione 2026/2027. Il giovane atleta giallo-blu sarà guidato dal bravo tecnico Sylvio Rocha e proverà ad implementare le sue grandi potenzialità.

Per Melito, pivot di movimento, si tratta del terzo anno consecutivo in maglia Futura, un percorso di crescita costante che lo ha visto protagonista già dalle giovanili. Dopo le esperienze nel settore giovanile azzurro e nel futsal laziale, il calcettista si presenta alla nuova stagione con grande fame di riscatto e determinazione: scalpita per esplodere definitivamente e farsi trovare pronto agli impegni che lo attendono.

Il suo legame con la vittoria è già scritto nel palmarès: pluricampione regionale Under 19 con la Futura, Melito ha inoltre lasciato il segno due anni fa alla prestigiosa Future Cup di Cesena, dimostrando di avere il carattere e le qualità per competere ad alti livelli. Ora l’obiettivo è ripetersi e conquistare nuovi traguardi, mettendosi a disposizione della squadra in uno dei campionati più competitivi d’Italia.

Melito, sarà, inoltre, un punto cardine dell’Under 19 Nazionale che verrà guidata dal Mister Peppe Alfarano.

Con questa conferma, la Futura prosegue la sua tradizione nella valorizzazione dei giovani talenti, scommettendo su un profilo di prospettiva che, nonostante la giovane età, vanta già esperienze significative e una mentalità vincente.