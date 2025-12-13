Calcio a 5: per la Cadi Futura continua il percorso a corrente alternata

Il calendario è duro ma questo gruppo si è rialzato spesso e con grinta

Dopo grandi ed entusiasmanti imprese casalinghe, s’interrompe la striscia positiva di vittorie della Cadi Antincendi Futura. Al Palattinà, passa un organizzato e cinico Sulmona, team, che firma così la propria quinta vittoria consecutiva.

Giallo-blu orfani di Falcone e Squillaci, inseriscono Cambareri e Ficara nel roster.

La prima fase è totalmente di studio. Prima è pericoloso Scopelliti, poi Pizetta, bello il tacco di Minnella per Pedro Mendes ma il risultato non si sblocca.

In un minuto, qualcosa cambia:il capitano ospite Di Matteo, la sblocca quando mancano 7.47 della fine del primo tempo.

Gli ospiti crescono di tono: Parisi salva il risultato prima, emulato da Kadu subito dopo.

La Cadi Antincendi prova a pareggiarla, prima con Minnella, vicinissimo al gol e poi con la traversa piena di Pizetta.

A diciannove secondi dal termine del primo tempo, però, arriva il gol che allunga il vantaggio con Nicolodi, bravo a sfruttare un’incertezza dei locali.

Nel secondo tempo, le emozioni sono poche.

Si fa male Parisi, sostituito dal giovane Ramondino che salva il risultato appena entrato.

Vinicio Santoro non perdona per il 3-0.

Nel complesso, la Cadi ci proverà, anche con il powerplay: buone indicazioni da Ficara.

Minnella sfida il gol, che arriverà a 28 secondi dalla fine con Kadu.

Nessun dramma. Sconfitta probabilmente figlia dell’inaspettato passo falso di Melilli. Tocca riprendersi immediatamente. Il calendario è duro ma questo gruppo si è rialzato spesso e con grinta.