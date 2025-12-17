Calcio a 5: nuovo successo per la Cadi Antincendi Futura Under 17

Forcing continuo e costante. Nuova affermazione per l’Under 17 della Cadi Antincendi Futura che continua a vincere. 0-4 sul campo del Mirabella in casa della Maestrelli.

Il primo gol nel primo tempo, arriva al termine dello stesso dopo tantissime palle gol create contro la difesa costante avversaria e tantissimi interventi del bravo portiere avversario.

Tre gol nella ripresa con la gara che non ha mai cambiato trama.

Buona prova mentale per il gruppo giallo-blu.

Aiello, Turiano, Honorio e Romeo gli autori dei gol.