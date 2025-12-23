Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura U17 continua la sua marcia

Da imbattuti e sulla vetta della classifica, i giovani della Futura ritorneranno in campo nel 2026

Continua la marcia vincente dell’Under 17 della Cadi Antincendi Futura.

I ragazzi di mister Peppe Scopelliti emulano la prima squadra, vincente in casa della Defender Giovinazzo, e vincono, tra le mura amiche del Palattinà.

Bella prova all’interno di una gara tosta, maschia ma ben giocata contro un avversario mai arrendevole.

La sblocca Pavone. Si va al riposo sull’uno a zero.

3-0 gialloblu fino al gol degli ospiti ed i successivi due gol della Cadi Antincendi.

Doppiette per Callea e Actis. Da imbattuti e sulla vetta della classifica, i giovani della Futura ritorneranno in campo il 4 gennaio alle ore 11 in casa del Bagnara Calcio a 5.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura – Boca Pellaro Asmo 5-1

(Pavone, Callea, Callea, Actis, Actis)