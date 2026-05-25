Calcio a 5, Cadi Futura Under 17: si vola alle finali scudetto

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. C’è un pò di emozione e tanta gratificazione.

La Cadi Antincendi Futura è già tra le migliori quattro squadre d’Italia. Successo anche in Basilicata in casa del combattivo Pisticci

Dopo i successi a Catania in casa della quotata Meta ed al Palattinà contro la forte formazione campana della Mpf Futsal, i giallo-blu vincono ancora, concludono imbattuti il raggruppamento nazionale e firmano il momento più alto della storia giovanile del club.

I ragazzi di mister Peppe Scopelliti, potranno partecipare, così alle Finals scudetto.

Gara con tantissimi gol..

Pisticci esce a testa alta dal campo 4-4 al termine del primo tempo.

Gara tutt’altro che già scritta. Nel secondo, trionfa la Futura.

In gol, tripletta per Domenico Turiano, Romeo, Mannino, Actis ed un autogol lucano.

Il tabellino

PISTICCI-CADI ANTINCENDI FUTURA 4-7

(Turiano (3), Romeo, Mannino, Actis, Autogol)