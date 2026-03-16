Calcio a 5: la Cadi Futura Under 19 chiude con l’ennesima vittoria

Un cammino da imbattuti ed una nuova vittoria. Camino pazzesco, zero sconfitte, 155 gol fatti, 34 subiti, e 18 vittorie su 18 partite. Percorcso netto e successo, anche nell’ultima di stagione regolare per la Cadi Antincendi Futura in versione Under 19.

Con la testa giusta, e la mentlità già in quota post-season è arrivato un nuovo successo contro la combattiva Blingink Soverato. Parte meglio Soverato con un secco 2-0.

5-2 al termine del primo tempo al Palattinà.

10-6 al termine della gara frutto della cinquina di Vitinho,doppietta di Turiano,Romeo e la doppietta finale di Cosimo Cagnolo

La marcia playoff continuerà con gara secca il 12 aprile in casa, in gara secca con Cetraro.

Nell’altra semifinale si sfideranno Gallinese e Blingink Soverato.

I marcatori: (Vitinho, Turiano, Vitinho, Vitinho, Vitinho, Turiano, Romeo, Vitinho, Cagnolo, Cagnolo)