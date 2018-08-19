Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione 2018-2019 per il Cataforio che per il quarto anno di fila disputerà il torneo di Serie B. Ieri pomeriggio, agli ordini del capoallenatore Praticò, del suo vice Quattrone e dell’allenatore dei portieri Zema, gli estremi difensori bianconeri, Parisi, Mancuso e Laganà, hanno iniziato il loro lavoro di preparazione. Il gruppo al completo inizierà invece lunedì 27 agosto e la preparazione stessa, si svolgerà al Centro Sportivo “Viola”. Su quest’ultimo il Cataforio ringrazia l’Amministratore neroarancio Dott. Aurelio Coppolino per l’accordo provvisorio concluso.

I due nuovi acquisti dal Vibo Calcio a 5

Altra data da segnare sul calendario è quella di giovedì 23, quando cioè la dirigenza reggina si recherà per l’apposizione della firma sui contratti di due nuovi acquisti che giungono in riva allo Stretto dal Vibo Calcio a 5. Merito di questa trattativa va dato al dirigente Cicciù e si tratta del classe 2000 Matteo Crispo e del 2003 Salvatore Losiggio. Un ringraziamento particolare va alla dirigenza vibonese ed al presidente De Sena.

Le novità non finiscono qui. Per la stagione che è ormai alle porte, il Cataforio cambia il proprio look con un nuovo sponsor tecnico, Agla; quest’ultimo ha inoltre scelto come testimonial due calcettisti bianconeri, vale a dire, Aldo Durante e Ricardo Atkinson.

La Tessera Sostenitore per i tifosi

Infine, come ogni anno, la società darà la possibilità ai propri tifosi di contribuire e sostenere la propria squadra mediante la Tessera Sostenitore, all’esiguo prezzo di 20 €. Per informazioni, telefonare al 329-1734802. Le tessere saranno consegnate in occasione della prima giornata di campionato, il 6 ottobre, al Centro Sportivo “Viola” contro la Mabbolath Palermo.

Le sorprese non sono però terminate qui, con tante altre novità che verranno rese note nelle prossime settimane al fine di rendere ancora più coinvolgente una stagione alla quale il Cataforio si presenta con ottime referenze e con l’intento di proseguire l’ottimo lavoro portato a termine nella scorsa annata.