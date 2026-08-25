Scavi di piazza Garibaldi, via erbacce e degrado: intervento di pulizia in corso

Dopo le Mura Greche e le Terme Romane, l’attenzione si sposta su un altro dei luoghi simbolo della storia di Reggio Calabria. Sono in corso in queste ore le operazioni di pulizia dell’area archeologica di piazza Garibaldi, proprio davanti alla Stazione Centrale.

L’intervento, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce nel percorso avviato nelle scorse settimane per restituire decoro e maggiore visibilità ai principali siti archeologici cittadini.

Dopo Mura Greche e Terme Romane, tocca a piazza Garibaldi

All’inizio di agosto era stata effettuata la pulizia straordinaria delle Mura Greche sul lungomare Falcomatà. Pochi giorni dopo era stato completato un analogo intervento alle Terme Romane, con la rimozione della vegetazione che aveva progressivamente coperto parte dell’area.

Adesso gli interventi raggiungono piazza Garibaldi. Le operazioni puntano a liberare gli scavi da erbacce, vegetazione e materiale accumulato nell’area, rendendo nuovamente leggibili i resti archeologici emersi durante le diverse campagne di indagine.

Un intervento particolarmente atteso anche alla luce delle condizioni registrate negli ultimi mesi, tra cui vegetazione incolta e presenza di rifiuti sia lungo il perimetro sia all’interno dello scavo.

Il tesoro archeologico davanti alla Stazione Centrale

Gli scavi di piazza Garibaldi rappresentano uno dei capitoli più interessanti dell’archeologia urbana reggina.

Le prime importanti scoperte risalgono al 2016, quando le indagini legate al progetto di realizzazione di un parcheggio sotterraneo portarono alla luce diverse testimonianze del passato della città. Tra queste spicca il grande basamento di un edificio sacro di epoca romana, generalmente ricondotto all’età imperiale e, secondo le ipotesi emerse durante le successive campagne di scavo, presumibilmente all’età augustea.

Un patrimonio che ha definitivamente modificato il destino di quella parte di piazza Garibaldi, inizialmente destinata ad ospitare un parcheggio.

Negli anni successivi le indagini sono proseguite fino agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area, con la realizzazione delle strutture necessarie per la fruizione da parte di cittadini e turisti.

Il sito si trova in una posizione particolarmente strategica. È a pochi metri dalla Stazione Centrale e rappresenta uno dei primi luoghi che si incontrano arrivando a Reggio Calabria in treno. Proprio per questo, la sua valorizzazione potrebbe trasformare piazza Garibaldi da semplice snodo della mobilità urbana a vera porta d’ingresso nella storia millenaria della città.